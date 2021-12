Ronaldo steekt 60 miljoen in oude liefde: ‘Momenteel hebben we niets te vieren, maar we zijn heel ambitieus’

Peter Wright eenvoudig naar derde ronde WK darts, cultheld Paul Lim direct onderuit

De avondsessie op dag drie van het WK darts zit erop. Het absolute hoogtepunt in het Alexandra Palace in Londen was de fenomenale negendarter van debutant William Borland. Verder plaatste Peter ‘Snakebite’ Wright zich eenvoudig voor de derde ronde en was het wereldkampioenschap voor cultheld Paul Lim alweer na één partij voorbij.

