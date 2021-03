Ronaldo stapt woest van het veld na controverse met Makkelie en co

De Nederlandse arbitrage zag geen treffer in een doelpoging van de Portugese superster in de blessuretijd van de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Servië, die daardoor in 2-2 eindigde. Tv-beelden (zie boven) wezen uit dat de bal de lijn vrijwel zeker volledig had gepasseerd, maar Diks had dat niet kunnen waarnemen. Bovendien was er geen doellijntechnologie beschikbaar in Belgrado. Portugal verspeelde in en tegen het Servië van Ajax-aanvoerder Dusan Tadic een voorsprong van 2-0.

Het besluit van Makkelie en co zorgde voor bizarre beelden, waarbij CR7 woest zijn emoties toonde, nadat verdediger Stefan Mitrovic zijn inzet achter de doellijn vandaan had gehaald. Althans, dat wezen diverse herhalingen van tv-beelden uit. Door het ontbreken van doellijntechnologie kreeg Makkelie in nota bene zijn honderdste internationale wedstrijd echter geen signaal binnen en Diks had de treffer niet waargenomen.



Makkelie toonde Ronaldo meteen de gele kaart, waarna het duel vrij snel daarna werd beëindigd. Cristiano Ronaldo beende het Rajko Mitic-stadion uit en gooide daarbij zijn aanvoerdersband uit pure woede op de grond.

Volledig scherm (AP Photo/Darko Vojinovic) © AP

Voor het controverse moment in de slotfase verspeelde Portugal een 0-2 voorsprong. Diogo Jota kwam in de eerste helft twee keer tot scoren voor de bezoekers. Dankzij treffers van Aleksandar Mitrovic en Filip Kostic hield Servië uiteindelijk toch nog 1 punt over aan het duel.



Voor Mitrovic was het zijn 39ste goal in de nationale ploeg. Daarmee is hij nu topscorer aller tijden voor Servië. Aanvoerder Dusan Tadic (Ajax) werd in de 81ste minuut bij de thuisploeg gewisseld. Teamgenoot Nikola Milenkovic kreeg in de extra tijd nog de rode kaart van arbiter Danny Makkelie.

Volledig scherm © EPA

Servië en Portugal staan in groep A nu beide op 4 punten. In dezelfde poule verloor Ierland in Dublin pijnlijk van Luxemburg: 0-1. Servië speelt dinsdag uit tegen Azerbeidzjan en Portugal komt in en tegen Luxemburg in actie.



In poule H leidde Malta in de uitwedstrijd tegen Slowakije (2-2) verrassend met 2-0 bij de rust. Het was de eerste keer in 20 jaar dat de eilandbewoners in een kwalificatiewedstrijd voor WK of EK twee keer tot scoren kwamen.



Tekst gaat verder onder de foto's

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm Danny Makkelie geeft Ronaldo geel na zijn hevige protest. © AP

Instagram

Inmiddels heeft Ronaldo op social media gereageerd op het dubieuze moment. Op Instagram schreef hij: ,,Aanvoerder zijn van het nationale team van Portugal is een van de grootste trots en privileges van mijn leven. Ik geef en zal altijd alles geven voor mijn land en dat zal nooit veranderen. Maar er zijn moeilijke momenten om rustig te blijven, vooral wanneer we het gevoel hebben dat en hele natie wordt benadeeld. De volgende wedstrijd gaan we er weer samen tegenaan! Kop omhoog, Portugal!”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tsjechië - België

België heeft in de WK-kwalificatie ternauwernood gelijkgespeeld tegen Tsjechië. In Praag eindigde de interland in 1-1. België kwam in de 50e minuut op 1-0 achterstand door een treffer van Lukas Provod. De ploeg van trainer Roberto Martinez kwam tien minuten later weer terug door een treffer van Romelu Lukaku. De spits van Internazionale draaide goed weg bij verdediger Ondrej Celustka en schoot binnen. Het was alweer het tiende doelpunt in een kwalificatiewedstrijd op rij voor de 27-jarige Lukaku.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de goal van Lukaku raakte Kevin De Bruyne nog de paal en schoot net naast. België kwam daarna een aantal keer goed weg. Jan Boril schoot in de slotfase hard op de lat. Invaller Lukas Masopust zag zijn schot gekeerd worden door doelman Thibaut Courtois. Maar vooral de redding van Toby Alderweireld was waardevol. De verdediger haalde in blessuretijd een kopbal van Tomas Soucek van de lijn.

Volledig scherm © EPA

De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy kon niet beschikken over vier spelers die in de Duitse competitie voetballen. Aanvoerder Vladimir Darida (Hertha BSC), doelman Jiri Pavlenka (Werder Bremen), verdediger Pavel Kaderabek (Hoffenheim) en spits Patrik Schick (Bayer Leverkusen) kregen van hun clubs geen toestemming om in Praag in actie te komen, aangezien ze bij terugkeer in Duitsland in quarantaine zouden moeten.

Bondscoach Roberto Martinez van België kon om dezelfde reden geen beroep doen op Thomas Meunier, Thorgan Hazard (beiden Borussia Dortmund) en Koen Casteels (VfL Wolfsburg). Yannick Carrasco ontbrak wegens een blessure.

Tsjechië had de eerste WK-kwalificatiewedstrijd met 6-2 gewonnen van Estland. De Belgen begonnen de kwalificatie met een 3-1-zege op Wales. Eerder zaterdag versloeg Wit-Rusland in de groep Estland met 4-2.

Dankzij het gelijkspel hebben beide ploegen 4 punten en staan gedeeld bovenaan in Groep E.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © EPA

Volledig scherm Lukas Provod zette Tsjechië op voorsprong. © CTK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.