Ronaldo slaat terug naar Italiaanse minister: ‘Ik heb de regels niet overtreden, dat zijn leugens’

Volgens de Italiaanse sportminister Vincenzo Spadafora heeft Ronaldo twee keer de coronaregels genegeerd. Dat zei hij donderdag desgevraagd. Het Openbaar Ministerie in Italië is daarvan op de hoogte gebracht. Ronaldo en andere spelers van Juventus vertrokken vorige week bij de Italiaanse kampioen om hun verplichtingen bij nationale teams na te komen. Selectie en staf van de club uit Turijn dienden op dat moment echter in quarantaine te blijven na twee positieve coronagevallen bij begeleiders.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat Ronaldo in Lissabon positief had getest op het longvirus. Inmiddels is hij terug in Turijn. Volgens Juventus is Ronaldo, die zegt dat hij nergens last van heeft, na goedkeuring van gezondheidsautoriteiten met een ambulancevlucht teruggekeerd naar Italië.