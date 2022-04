Ronaldo redt punt voor United tegen Chelsea, maar Champions League is uit zicht

Met videoManchester United knokte zich tegen Chelsea na een dramatische eerste helft aardig terug in de wedstrijd, maar schiet met de 1-1 uitslag bijzonder weinig op. De ploeg die volgend seizoen onder leiding staat van Erik ten Hag kan alleen nog door een wonder Champions League-voetbal veiligstellen.

Chelsea was in de eerste helft heer en meester, maar David de Gea hield de thuisploeg op Old Trafford op de been. Na rust moest ook de Spanjaard buigen voor een knappe volley van Marcos Alonso.

Waar het wellicht voor de hand lag dat United helemaal in zou storten, kwam het juist beter in de wedstrijd. Nog geen twee minuten na de openingstreffer tekende Cristiano Ronaldo voor de gelijkmaker. Het Portugese fenomeen tekende voor acht van de laatste negen treffers van United. De 1-1 bleek uiteindelijk ook de laatste treffer van de wedstrijd.

De Champions League is zo goed als uit zicht voor de Mancunians. United moet nog drie wedstrijden spelen en heeft vijf punten minder dan nummer vier Arsenal, dat nog twee wedstrijd meer moet spelen ook. Bekijk hier de stand van zaken in de Premier League.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © AP

,,We hadden in de eerste helft de nodige problemen en hadden een aantal grootse reddingen van De Gea nodig", vertelde ManUnited-manager Ralf Rangnick bij SkySports. ,,Maar we lieten na de pauze een goede reactie zien en Cristiano Ronaldo maakte het geweldig af.”

,,We hadden wat geluk, maar verdienden een gelijkspel. Bij vlagen zag je wel een gat, maar zij speelden met hun beste team en wij misten acht spelers. We hebben moeite met verdedigen, het was niet compact genoeg en niet fysiek genoeg.”

,,Het was niet alleen het doelpunt dat Cristiano maakte, maar zijn hele optreden, zijn houding om zijn 37ste", sprak de Oostenrijker zijn bewondering uit. ,,Dat is niet normaal. Als hij zo speelt als hij vandaag deed, kan hij dit team heel erg helpen. Het is aan Erik en Cristiano wat ze gaan doen, maar vandaag was hij echt geweldig.”

,,Er was maar één ploeg die het verdiende om te winnen en wat waren wij", zei Chelsea-coach Thomas Tuchel na de wedstrijd bij Sky Sports. ,,Maar we hebben het laten liggen. We speelden heel goed, maar lieten het na de wedstrijd te beslissen. Dat gebeurt soms en daar moeten we van leren. We werkten zo hard om op voorsprong te komen en dan krijgen zij één kans en die gaat er direct in.”

