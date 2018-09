Ronaldo redt ideeëloos Juventus

Juventus liep zich in Stadio Benito Stirpein Frosinone lange tijd stuk op de muur die de ploeg van trainer Moreno Longo vanaf minuut één had opgetrokken voor doelman Marco Sportiello. De Oude Dame ontbeerde echter de ideeën om openingen te vinden. Tot Cristiano Ronaldo, midweeks na zijn rode kaart in de Champions League tegen Valencia nog veelbesproken, in de slotfase met zijn linkerbeen een oprisping beleefde. Diep in de blessuretijd verdubbelde invaller Federico Bernardeschi nog de marge.