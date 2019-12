Ronaldo op Italiaans gala wél in de prijzen

Cristiano Ronaldo was gisteren de grote afwezige op het gala van France Football in Parijs. Terwijl zijn 'eeuwige' rivaal Lionel Messi in de Franse hoofdstad voor de zesde keer de Gouden Bal ontving als beste speler ter wereld stond Ronaldo op een podium in Milaan. De 34-jarige Portugees werd op het Italiaanse voetbalgala gehuldigd als beste speler van de Serie A.