Ronaldo mist weer training: El Clásico in gevaar?

Ronaldo trainde volgens Real Madrid net als Luka Modric apart. De club maakte niet bekend wat de Portugees, die zaterdag in het WK-duel met Gremio een kuitblessure opliep, mankeert. Na die met 1-0 gewonnen wedstrijd zei Ronaldo: ,,Ik had in de tweede helft wat aan mijn kuit, maar ik weet zeker dat ik voor El Clásico weer fit ben.’’



Voor de topper kan Real-trainer Zinedine Zidane in elk geval weer over Karim Benzema en Gareth Bale beschikken. Voor de Welshman, die met een kuit- en een hamstringblessure kampte, zou het zijn eerste basisplaats zijn sinds september.



Real Madrid móet zaterdag de kraker met Barcelona winnen, want de Catalanen hebben een voorsprong van liefst 11 punten. Al heeft Real wel een duel minder gespeeld.



