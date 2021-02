Ronaldo leidt met twee kopgoals Juve naar zege op Crotone

Buikblessu­re dwingt Djokovic tot herstelpau­ze: ‘Schade groter dan ik dacht’

8:19 Novak Djokovic moet een tijdje rust nemen om zijn buikblessure te laten herstellen. ,,Ik heb een nieuwe MRI-scan laten uitvoeren en de schade is toch wat groter dan ik dacht”, zei de winnaar van de Australian Open een dag na zijn zege op de Rus Daniil Medvedev in de finale van het toernooi in Melbourne.