'Ronaldo koopt Real Valladolid'

Video Omhaal Ronaldo gekozen tot mooiste goal van het seizoen

13:51 Cristiano Ronaldo heeft afgelopen seizoen het mooiste doelpunt in de Europese competities gemaakt. De magnifieke omhaal van de Portugees voor Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League tegen zijn huidige club Juventus kreeg met afstand de meeste stemmen in de verkiezing die werd georganiseerd door de UEFA.