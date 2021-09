Ronaldo: ‘Ik was supernerveus, al was dat misschien niet te zien’

Cristiano Ronaldo loopt doorgaans over van zelfvertrouwen, maar voor zijn rentree bij Manchester United na ruim twaalf jaar voelde de 36-jarige superster zich allerminst op zijn gemak. ,,Ik was supernerveus”, bekende hij na zijn meer dan geslaagde optreden op Old Trafford tegen Newcastle Unted (4-1).

De vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar bracht de fans in extase door de eerste twee treffers van ManUnited voor zijn rekening te nemen. ,,Ik was echt nerveus”, benadrukte Ronaldo. ,,Maar misschien was dat niet te zien. Al die mensen die mijn naam zongen. Dit publiek is echt ongelooflijk. De ontvangst die ik kreeg, was geweldig.”

Ronaldo besefte aan de vooravond van zijn hernieuwde kennismaking met Old Trafford dat hij de supporters van ManUnited iets speciaals moest voorschotelen. ,,Ik wilde de fans meteen laten zien dat ik nog steeds in staat ben om de ploeg te helpen. Ik ben heel blij dat ik dat direct ook heb kunnen bewijzen.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo (r) feliciteert Bruno Fernandes na zijn goal. © EPA

Ronaldo: ,,Dit is een goed begin, maar we moeten blijven winnen. We hebben een fantastisch en jong elftal en een fantastische coach. Maar we hebben meer vertrouwen nodig. Dit team moet nog volwassen worden om de Premier League en de Champions League te kunnen winnen. We moeten gaan groeien en bouwen aan een echt team. Ik ben nu hier om de ploeg daarmee te helpen.”

‘Oude tijden herleven’

,,Oude tijden herleven”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer lachend. Ronaldo speelde in zijn eerste periode tussen 2003 en 2009 voor Manchester United en won onder leiding van zijn mentor Alex Ferguson vele prijzen. ,,Hij is een bijzondere kerel en een bijzondere speler voor ons”, sprak Solskjaer vol bewondering. De Noorse trainer speelde destijds nog samen met Ronaldo in Manchester.

,,De verwachtingen waren vooraf hoog en daar heeft hij volledig aan voldaan. Het was echt genieten, hij speelde zeer goed. Ronaldo is nog steeds een meedogenloze en koelbloedige doelpuntenmaker. Hij ruikt de grote momenten, als er een doelpunt mogelijk is. Hier leeft hij voor.‘’

Volledig scherm Ole Gunner Solskjaer (r) feliciteert Cristiano Ronaldo. © EPA

Ook zijn collega Steve Bruce van Newcastle United was onder de indruk. ,,Als er een superster onder ons moet zijn, is hij het wel. We hebben het in deze wedstrijd kunnen zien. Hij is gewoon anders dan iedereen.”

Bruno Fernandes, die voor 3-1 zorgde, trachtte alle euforie rondom de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar nog een beetje te temperen. ,,We zijn natuurlijk heel blij dat hij nu bij ons speelt. Goede voetballers kunnen altijd en overal samenspelen. Iedereen weet wat Cristiano betekent voor ManUnited en voor het voetbal. Maar het belangrijkste blijft toch de teamprestatie. Uiteindelijk hebben we het resultaat behaald dat we wilden. Daar gaat het om.”

