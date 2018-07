‘Ronaldo gaat er hier ook 25 à 30 maken’

Door Nik Kok Razend benieuwd is Jaap Stam naar de prestaties van Cristiano Ronaldo komend seizoen in de Serie A. Volgens de voormalige verdediger van Lazio Roma en AC Milan siert het Ronaldo dat hij het eens in een andere competitie probeert. ,,Het is toch een sportman die wordt gedreven door prestaties en aandacht. Iemand die compleet wil zijn op alle vlakken.” Ronaldo zal zich aanvankelijk een beetje moeten aanpassen. ,,Zoals elke speler dat moet als hij in een nieuwe competitie gaat spelen. Maar daarna denk ik zomaar dat hij er heel veel kan maken. Op het moment dat de trainer van Juventus precies doorheeft hoe hij het elftal het beste kan laten spelen om Ronaldo heen, zal hij renderen als hij dat in Spanje deed.”

Dat de Portugese wereldster bij de beste ploeg van het land komt te spelen zal helpen denkt Letschert. ,,Ze hebben het daar goed voor elkaar. Juist ook voor spelers van zijn leeftijd. Misschien is het dan ook niet voor niets dat Ronaldo juist voor Juventus koos. Het is een ploeg waar oudgedienden goed tot hun recht komen.” Bij Sassuolo heeft iedereen het over Ronaldo’s komst naar Italië. ,,Ze zijn hier allemaal hartstikke trots. Het is heel goed voor de competitie.”

Dat denkt Stam ook. ,,De competitie is de laatste jaren wat achterop geraakt in vergelijking met de Premier League en de Primera División. En dat terwijl het een geweldig land is met een schitterende voetbalcultuur. Je zag Milan en Internazionale de laatste jaren mooie voetballers kopen maar daar zat de A-categorie niet echt meer bij. Met Ronaldo hebben we het echt weer over de absolute A-categorie.”



En die harde verdedigers dan? ,,Het is niet zo dat Ronaldo niet weet hoe hij daar mee om moet gaan”, weet Stam. ,,Op het WK zag je ook veel landen vanuit een gesloten organisatie spelen. Hij zal zijn momenten moeten kiezen. Daarin is hij de beste dus dat zit wel goed.”