Ronaldo en VAR helpen Juventus aan benauwde zege op Sampdoria

De wedstrijd begon magistraal voor De Oude Dame en de Portugese vedette: na nog geen twee minuten was het al raak. Ronaldo trok naar binnen en schoot de bal vervolgens knap in de verre hoek.



Nog voor rust stond het echter gelijk. Voormalig Juventus-aanvaller Fabio Quagliarella kreeg een (wel erg gemakkelijk gegeven, voor vermeend hands van Emre Can) penalty te nemen en faalde niet: 1-1. Nadat Ronaldo kort na de pauze de lat had geraakt met een heerlijke knal, werd hij in de tweede helft alsnog de matchwinner.