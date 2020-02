Ronaldo en De Ligt helpen Juventus aan winst op Fiorentina

Cristiano Ronaldo is bezig aan een ongekend productieve reeks in de Serie A. De 34-jarige Portugees was in de laatste negen competitieduels steeds trefzeker en scoorde in die reeks in totaal dertien keer. Ronaldo maakte liefst vijftien van de laatste negentien competitiegoals van Juventus.



Met zijn twee rake strafschoppen tilde Ronaldo zijn totaal voor Juventus naar 50 doelpunten in 70 wedstrijden. Vorig seizoen kwam Ronaldo tot 28 goals in alle competities, nu staat hij al op 22 treffers. In de Serie A staat het doelpuntenfenomeen uit Portugal nu op 19 treffers, nog vier minder dan Lazio-spits Ciro Immobile. Romelu Lukaku, de Belgische spits van Internazionale, staat derde op de Italiaanse topscorerslijst met 14 treffers.