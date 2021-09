Ronaldo direct in de basis bij Manchester United, Old Trafford staat te trappelen

Djokovic klopt Zverev na thriller en kan historie schrijven in finale US Open

10:12 Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in een spannende vijfsetter de Duitser Alexander Zverev: 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2. In de finale ontmoet Djokovic zondag de Rus Daniil Medvedev, die zich in drie sets ontdeed van de Canadees Félix Auger-Aliassime (6-4, 7-5, 6-2).