Ronaldo bereikt als eerste Europeaan magische grens van 100 interlandgoals

De sterspeler van Juventus deed dat bovendien in stijl. Met een prachtige vrije trap liet hij de Zweedse doelman Robin Olsen kansloos in het Nations League-duel in Solna. Hij stelde zijn record in de tweede helft nog wat scherper door ook nummer 101 te maken. Portugal won met 0-2.

Slechts één speler ging Ronaldo voor in het internationale voetbal. De Iraniër Ali Daei sloot zijn interlandcarrière in 2006 af met 109 doelpunten in 149 interlands. De oud-speler van Bayern München en Hertha BSC maakte veel van die goals wel tegen de mindere goden.

Van zijn honderd doelpunten maakte Ronaldo er 16 op een eindronde (9 op een EK en 7 op een WK). In kwalificatieduels was hij 61 keer trefzeker. Zijn overige goals maakte hij in de Nations League (4), Confederations Cup (2) en in vriendschappelijke interlands (17).

De oud-spits van Real Madrid en Manchester United maakte in 2003 op 18-jarige leeftijd zijn eerste doelpunt voor Portugal. Vanavond speelde hij zijn 165ste interland.

Cristiano Ronaldo viert zijn honderdste interlandgoal voor Portugal.