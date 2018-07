Ronaldo begint tegen Chievo, Ancelotti snel terug naar San Siro

In de jacht naar die achtste landstitel op rij krijgt Juventus concurrentie van een aantal interessante uitdagers. Napoli, de nummer twee van vorig seizoen, begint met een uitwedstrijd bij Lazio. Het zal voor Carlo Ancelotti zijn eerste wedstrijd in de Serie A worden sinds Fiorentina - AC Milan op 31 mei 2009. Daarna was Ancelotti (59) in het buitenland actief bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Bij Napoli neemt Ancelotti het stokje over van zijn leeftijdsgenoot Maurizio Sarri, die bij Chelsea aan de slag is gegaan. In de tweede speelronde keert Ancelotti direct terug in San Siro voor het uitduel bij AC Milan. Juventus - Napoli staat gepland voor de zevende speelronde.



Lazio heeft een zware seizoensstart, want de ploeg van trainer Simone Inzaghi speelt in de tweede speelronde uit bij Juventus. Justin Kluivert, Rick Karsdorp en Kevin Strootman beginnen met AS Roma met een uitwedstrijd bij Torino. De stadsderby's tussen AS Roma en Lazio staan gepland voor 30 september 2018 en 3 maart 2019.



Internazionale, de ploeg van de van Lazio overgekomen verdediger Stefan de Vrij, begint het seizoen met een uitwedstrijd bij Sassuolo. In de negende speelronde staat de stadsderby tussen Internazionale en AC Milan voor het eerst op het programma.