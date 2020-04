Ronaldinho gaat direct naar zijn moeder als huisarrest voorbij is

Ronaldinho weet wat hij als eerste gaat doen als hij Paraguay mag verlaten. ,,Ik ga mijn moeder meteen een dikke zoen geven”, zegt de oud-voetballer uit Brazilië. ,,Zij heeft het zwaar, nu we ook nog eens in een coronacrisis zitten.”

Ronaldinho heeft samen met zijn broer huisarrest. Ze verblijven in een hotel in Paraguay sinds ze op borgtocht de gevangenis mochten verlaten. De tweevoudig beste voetballer van de wereld hoopt op een snelle oplossing, zo vertelt hij tijdens tijdens een interview in ABC Color, een krant uit Paraguay.

Ronaldinho zat een maand in de gevangenis omdat hij met een vals paspoort Paraguay was binnengekomen. Ook wordt hij verdacht van witwaspraktijken. ,,Ik kwam mijn boek promoten en was uitgenodigd om een casino te openen. We wisten echt van niets”, vertelt hij.

,,Ik bid nu tot God, zodat alles goed afloopt”, aldus Ronaldinho. ,,Het raakte me hard toen ik besefte dat ik naar de gevangenis moest. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik in zo’n situatie terecht zou komen. Ik heb mijn hele leven geprobeerd het hoogste te bereiken en mensen gelukkig te maken met mijn voetbal.”