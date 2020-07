Ronaldinho blijft in Paraguay onder huisarrest

AS Roma wint ruim bij Brescia, Kluivert kijkt toe

21:55 AS Roma is weer een beetje tot leven gekomen in de Serie A. De ploeg van trainer Paulo Fonseca versloeg degradatiekandidaat Brescia met ruime cijfers: 0-3. Het was de tweede competitiezege op rij na een slechte serie van drie nederlagen. Justin Kluivert zat de hele wedstrijd op de bank.