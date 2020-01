Ronald over afscheid Michel: ‘Samen op het podium in Sotsji was magisch’

Door Pim Bijl



Hoe kijk jij tegen het stoppen van jouw broer aan?

Ronald: ,,Het komt voor mij natuurlijk niet als een complete verrassing. Hij wilde gewoon terugkomen op het niveau wat hij had gehad en dat was nogal hoog. Als dat dan niet meer lukt - jaar in, jaar uit - wordt het heel lastig. Hij heeft het gevoel niet meer teruggekregen wat hij tussen 2012 en 2015 voornamelijk heeft gehad. Dan houdt het een keer op.”



Is het ergens moeilijk voor jou?

,,Nou, we waren ploeggenoten en natuurlijk meer dan dat. Ik weet niet beter dan dat ik samen met Michel op het ijs sta. Het zal vanaf volgend jaar helemaal anders zijn. Dat is jammer natuurlijk, maar hoe gaaf was het om samen te schaatsen. Maar op een gegeven moment is het goed. Steeds bij hem teleurstelling zien, was lastig.”