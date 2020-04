Ronald Mulder: ‘Ik zei al dat Jan Smeekens en Michel even een comeback moeten maken’

Door Lisette van der Geest



Zo’n anderhalve week geleden, toen de komst van Kjeld Nuis naar het schaatsteam van Reggeborgh binnenskamers werd verteld, dacht sprinter Ronald Mulder: ,,Nu hebben we een ontzettend mooi blok staan.” Tot hij deze week bericht kreeg van ploeggenoten Kai Verbij en Dai Dai Ntab over een opmerkelijke overstap de andere kant op, naar Jumbo-Visma.



Mulder, telefonisch: ,,Ja, nu is het niet meer het blok dat we voor ogen hadden.” Komen schaatsseizoen behoort Mulder (35), winnaar van olympisch brons op de 500 meter in Sotsji, tot de kopmannen van Reggeborgh, maar de boegbeelden naast hem zijn anders dan gedacht: Kjeld Nuis en de eveneens onlangs aangetrokken Ireen Wüst.