Ronald Koeman na zege op Valencia beter dan Johan Cruijff als Barça-coach: ‘Te vroeg voor conclusies’

SamenvattingRonald Koeman kan voorlopig weer even opgelucht ademhalen. Met de zege op zijn oude club Valencia ( 3-1 ) is Koeman nu de beste Nederlandse FC Barcelona-trainer ooit in La Liga als het gaat om het puntengemiddelde.

Koeman is inmiddels 46 La Liga-wedstrijden coach van FC Barcelona en daarin pakte de Nederlander 96 punten, goed voor een gemiddelde van 2,04 punten per wedstrijd. Cruijff was driehonderd wedstrijden coach van Barça en pakte gemiddeld 2,02 punten in de Spaanse competitie. Een mooie statistiek, maar met de derde plek van vorig seizoen en de huidige zevende plek, vijf punten achter koploper Real Sociedad, is er nog geen reden voor hosanna. Dat weet Koeman ook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We hebben pas acht competitiewedstrijden gespeeld. Het seizoen is nog erg lang. Voor nu is het tijd om te genieten van deze wedstrijd en het resultaat. Het is te vroeg voor conclusies", zei Koeman na afloop van het duel met Valencia. ,,We wisten dat deze wedstrijd erg belangrijk was. Daarom hebben we ook veel energie in de wedstrijd gelegd. Het was na die vroege achterstand belangrijk om kalm te blijven. Daar zijn we in geslaagd", aldus de Nederlandse coach.

Volledig scherm Ronald Koeman. © AP

Hoewel Memphis Depay met een goal en Sergiño Dest met een assist van grote waarde waren voor Barça was de teruggekeerde Ansu Fati toch de grote man bij de Catalanen: ,,Zijn kwaliteit is onmiskenbaar. Hij krijgt steeds meer ritme en ik hoop dat hij nog veel jaren bij de club zal spelen", aldus Koeman, die weet dat Fati's contract volgend seizoen afloopt. Barça zou volgens Sport echter de optie hebben om het contract met twee jaar te verlengen.



,,We hebben een plan met hem. Beetje bij beetje zal hij nog belangrijker voor ons worden. Ansu is iemand met speciale kwaliteiten, net als Sergio Agüero, die ook weer zijn eerste minuten maakte. Het is bij die jongens geen kwestie van kwaliteit, maar van lichamelijke conditie", zei Koeman.

Tot slot gaf Koeman toch ook nog de complimenten aan Dest, die als vleugelaanvaller werd opgesteld: ,,Bij Ajax speelde hij in de jeugd ook als linksbuiten. Hij heeft het heel goed gedaan", besloot Koeman, die niet veel kwijt wilde over de discutabele penalty die Barça kreeg: ,,De scheidsrechter heeft gefloten, de VAR greep niet in: dan is het een penalty.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: