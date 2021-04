Ronald Koeman: ‘Mensen zeggen me: naar Barça kijken is weer leuk’

Niet zeker of Regiocup wel haalbaar is, KNVB neemt komende weken een besluit

14 april Het is nog onduidelijk of de Regiocup, door de KNVB in het leven geroepen nadat de competities door het coronavirus werden stilgelegd, wel door kan gaan. Door de verlenging van de coronamaatregelen is niet duidelijk wanneer gestart kan worden met het ‘toernooi'. Door de Regiocup in het zaalvoetbal is in ieder geval een streep gezet.