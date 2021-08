Ronald Koeman blikt terug op twee jaar Frenkie de Jong bij Barça: ‘Erfenis Messi komt ook bij Frenkie terecht’

Door Maarten Wijffels



Nee, Ronald Koeman hoeft niet lang na te denken. Het officiële debuut van Frenkie de Jong voor Barcelona? Dat staat hem nog helder voor de geest. Omdat hij er die avond in augustus 2019 zelf bij was in de kolkende kathedraal van Bilbao. ,,Ik zat als bondscoach van Oranje op de tribune’’, glimlacht Koeman. ,,Een paar weken later zouden we EK-kwalificatie spelen tegen Duitsland. Barcelona verloor vlak voor tijd met 1-0 door een geweldige goal van Aritz Aduriz, clubicoon van Bilbao. Die viel in en scoorde binnen één minuut met een omhaal.’’



Voor Frenkie de Jong was het de eerste kennismaking met een competitie en een voetbalcultuur waarin hij nu inmiddels een kleine honderd wedstrijden in de benen heeft. Zaterdagavond om 22.00 uur begint met Bilbao-uit in feite jaar 3 van zijn Barça-tijd.