Ron Jans stapt terug in Cincinnati wegens racisme-aanklacht

Keuken Kampioen Divisie Korte helpt koploper Cambuur aan zwaarbe­voch­ten zege in Almere

22:34 Cambuur heeft goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won vanavond met 0-1 in de uitwedstrijd bij Almere City. Giovanni Korte maakte in de 58ste minuut de winnende goal op aangeven van Jarchinio Antonia.