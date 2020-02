Ron Jans als een racist bestempelen is hetzelfde als André van Duin een chagrijn noemen

columnDarren Mattocks is een niet zo'n heel goede voetballer. Dat is precies de reden dat zijn trainer hem zelden opstelt. De Jamaicaan is het hier niet mee eens. Zo zijn spelers. In plaats van zichzelf terug te knokken in het eerste van FC Cincinnati tilt de rancuneuze aanvaller deze onenigheid naar een ander level.