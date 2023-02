Romelu Lukaku en heetgebakerde André Onana houden Inter op koers voor kwartfinales

Met samenvattingRomelu Lukaku en doelman André Onana hebben de hoop van Inter op een plek in de kwartfinales van de Champions League levend gehouden met een zwaarbevochten zege op Porto (1-0). De Belgische spits maakte in de slotfase de winnende goal en de voormalige doelman van Ajax hield met een drietal onnavolgbare reddingen de Italianen lange tijd op de been tegen de Portugezen.

Een paar keer was Inter gevaarlijk voor rust. De beste kans deed zich voor in de extra tijd van de eerste helft. Alessandro Bastoni kopte van dichtbij in, maar zag doelman Diogo Costa fraai redden. Aan de andere kant was er een aardig schot van Marko Grujic, maar daarbij stond Onana namens de Italianen op de goede plaats.

Volledig scherm © AFP

Na de hervatting werd het duel iets levendiger, maar voorkwamen aanvankelijk opnieuw beide doelmannen met goed werk de treffers. Dat deed bijvoorbeeld Onana bij een poging van Mehdi Taremi en vervolgens bleef de Kameroener ook nog eens tot drie keer toe de situatie meester bij een heuse ‘scrimmage’ in zijn strafschopgebied. De voormalig doelman van Ajax zorgde kort voor rust wel voor een opmerkelijk moment door enorm uit te vallen tegen zijn ploeggenoot Edin Dzeko.



Bekijk hier de woedende Onana

Een paar minuten voor tijd was het toch raak. Lukaku kopte eerst nog op de paal, maar maakte het werk zelf af in de rebound. Porto speelde vanaf de 77ste minuut met een man minder, na de rode kaart voor Otavio.

Dzeko stond bij Inter in de spits, naast Lautaro Martínez. Lukaku was door trainer Simone Inzaghi nog niet goed genoeg bevonden voor een plaats in de basis. De Belg kampte de afgelopen periode met de nodige tegenslag, maar is wel op de weg terug. Na ongeveer een uur mocht hij invallen.

Achterin kreeg Francesco Acerbi de voorkeur boven Stefan de Vrij. Ook Denzel Dumfries begon op de bank, maar kwam zo’n 10 minuten voor tijd nog in het veld.

Bekijk hier de rode kaart voor Otavio

Matchwinner Lukaku tevreden

Lukaku, die op de weg terug is na een lastige periode, was blij dat hij beslissend kon zijn. ,,Het belangrijkste is dat ik het elftal heb kunnen helpen. Want daar gaat het om. Maar natuurlijk ben ik ook gelukkig met mijn doelpunt.”

,,We winnen, dat is het belangrijkste, en daar zijn we als ploeg heel blij mee”, vervolgde Lukaku. ,,We hebben ons doel voorlopig bereikt. We speelden een goede wedstrijd en creëerden een aantal goede kansen. We hoopten nog op een tweede treffer, we hebben daar ook nog naar gezocht, maar dat zat er niet in. Maar we kunnen hier tevreden mee zijn.”

Voor Lukaku was het zijn tweede doelpunt in twee opeenvolgende wedstrijden. Zaterdag maakte hij in de competitiewedstrijd tegen Udinese (3-1) ook al een treffer. De international had dit seizoen vaak te maken met tegenslagen, maar lijkt op de weg terug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.