Romeinse hooligan ruim drie jaar cel in voor misdragingen in CL

De 53-jarige Sean Cox, getrouwd en vader van drie kinderen, liep bij de Italiaanse aanval zware hoofdwonden op. Hij werd buiten bewustzijn gevonden en raakte in coma. Cox zal waarschijnlijk nooit meer zelfstandig kunnen functioneren. ‘’Hij ging met zijn broer naar de wedstrijd, maar kwam nooit meer thuis’', sprak dochter Shauna in een emotioneel betoog voor de rechtbank.



AS Roma en voorzitter James Pallotta hebben in totaal 150.000 euro betaald aan de familie Cox ter ondersteuning van de medische en revalidatiekosten. Roma doneerde 100.000 euro uit het Roma Cares-fonds en Pallotta maakte een privé-donatie van 50.000 euro. ,,De meest walgelijke stompzinnigheid’', zo omschreef de preses van AS Roma het ernstige incident in Liverpool.