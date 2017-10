Romário: Ik was beter dan Cristiano Ronaldo en Messi

Romário bracht deze week zijn boek 'Um olho na bola, outro no cartola' (Eén oog op de bal, de andere op de kantoren) uit. Daarin praat hij over zijn carrière als voetballer en politicus. Romário maakt deel uit van de Socialistische Partij in de Senaat namens de staat Rio de Janeiro. In zijn perspraatje werd hem gevraagd wie volgens hem tegenwoordig de beste speler ter wereld is. ,,Cristiano Ronaldo en Lionel Messi uiteraard, samen met Neymar. Ronaldo en Messi hebben veel prijzen gewonnen met hun clubs en wonnen allebei al een paar keer de Gouden Bal. Toch was ik beter, zeker in het strafschopgebied," zegt Romário.