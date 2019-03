Romario geniet van carnaval in Lampegat: ‘Mensen hier zijn geweldig’

wk baanwielrennen Wild en Pieters veroveren wereldti­tel op koppel­koers

18:35 Amy Pieters en Kirsten Wild hebben bij het WK baanwielrennen in Polen de wereldtitel goud veroverd op het onderdeel Madison, ook wel bekend als koppelkoers. Het is voor Pieters de eerste medaille van het weekend, Wild had al goud op het omnium en zilver op de scratch.