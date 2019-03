Roma-trainer vlucht bus in na uitschakeling en riskeert boete

Trainer Eusebio Di Francesco van AS Roma kan een boete van de UEFA tegemoet zien. De Italiaan vluchtte na de nederlaag in de Champions League tegen FC Porto (3-1 na verlenging) direct de bus in, zonder de pers te woord te staan. Daarmee overtrad Di Francesco de strikte regels van de Europese voetbalbond.

De 49-jarige Italiaan leidde AS Roma vorig seizoen naar de halve finales van de Champions League, waarin Liverpool over twee duels net te sterk was. Dit jaar vallen de resultaten van de Romeinen tegen. De ploeg van Di Francesco verloor afgelopen weekeinde de stadsderby tegen Lazio met 3-0 en staat in de Serie A op de vijfde plek, net onder de posities die recht geven op een ticket voor de Champions League.

Lees ook Ook AS Roma voelt zich beroofd door de VAR Lees meer

AS Roma had het eerste duel met FC Porto met 2-1 gewonnen, maar ging tijdens de return in de verlenging met 3-1 onderuit. Twee beslissingen van de VAR vielen bovendien in het nadeel van de Romeinen uit. Volgens Italiaanse media heeft Di Francesco nu zijn laatste restje krediet verspeeld. Hij stond al onder druk en ontslag lijkt nu dichtbij.

,,Ik hoop dat we met hem doorgaan'', zei aanvoerder Daniele De Rossi, die wel zijn plicht deed in de mixed-zone. ,,Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar wat hij met ons heeft gepresteerd, staat buiten kijf.'' Volgens aanvaller Diego Perotti staat de spelersgroep, met daarin Rick Karsdorp en Justin Kluivert, achter de bekritiseerde Di Francesco. ,,We geven altijd alles voor hem en we steunen hem.”