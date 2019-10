Roma morst punten bij hekkensluiter en verliest Kluivert met rood

Luiten eindigt net buiten top tien in Parijs

17:33 Dankzij een sterk optreden in het weekeinde is Joost Luiten tijdens het Frans Open toch nog in de subtop geëindigd. De Nederlandse golfer steeg met een slotronde van 68 slagen naar de gedeelde elfde plek in het klassement, dat door de Belg Nicolas Colsaerts werd gewonnen. Luiten verspeelde in Parijs op de achttiende hole met een dubbele bogey nog een plaats in de top vijf.