Roma-middenvelder Cristante moet boeten voor godslastering

EK beachvol­ley­bal in Wenen direct na Spelen

19:24 De EK beachvolleybal worden komend jaar in Wenen afgewerkt. Het toernooi begint op 11 augustus en duurt tot en met 15 augustus. Dat is in de week na de Olympische Spelen van Tokio. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt.