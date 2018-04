Roma lijdt in aanloop naar CL-kraker geen centje pijn

Radja Nainggolan en Patrik Schick scoorden voor de nummer drie van de Serie A. Francesco Vicari werkte een voorzet van Lorenzo Pellegrini in eigen doel. Kevin Strootman werd na 67 minuten gewisseld bij AS Roma. De Nederlander kreeg een gele kaart in Ferrara.



Lazio kan zondag in punten gelijk komen met AS Roma. De werkgever van Stefan de Vrij moet daarvoor wel van Sampdoria winnen.