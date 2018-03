Roma en Strootman geven koploper Napoli een optater

In de strijd om de titel in Italië heeft Napoli terrein prijsgegeven op Juventus. In Napels verloor de koploper van AS Roma: 4-2. Juventus, dat eerder op de dag Lazio in blessuretijd met 1-0 had verslagen, naderde daardoor tot op een punt. De ploeg uit Turijn heeft bovendien nog een wedstrijd extra te gaan.