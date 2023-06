Rolstoeltennisster Diede de Groot breidt imposante zegereeks uit met vierde titel op Roland Garros

Mijlpaal voor Diede de Groot: rolstoel­ten­nis­ster boekt honderdste zege op rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft haar honderdste zege op rij geboekt in het enkelspel. De nummer 1 van de wereld was op Roland Garros in de eerste ronde met 6-2 6-2 te sterk voor de Française Emmanuelle Mörch.