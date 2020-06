Rolstoeltennisster De Groot woest op US Open: ‘Zo ga je niet met spelers om’

‘Disgusting discrimination’, noemde Alcott het op Twitter. Bij de aangepaste versie van de US Open, die op maandag 24 augustus begint, is hij als rolstoeltennisser niet welkom. ‘Ik dacht dat ik genoeg had gedaan om me te kwalificeren. Tweevoudig kampioen, nummer 1 van de wereld, maar helaas mis ik het enige dat er écht toe doet: kunnen lopen.’



De Australische kampioen in de quad-divisie (voor spelers met een mindere functie in hun bovenlichaam) uitte zijn teleurstelling. Een gevoel dat de Nederlandse Diede de Groot, de mondiale nummer 1 bij de vrouwen en eveneens regerend kampioen in New York, met hem deelt. ,,De grootste teleurstelling zit hem in de manier waarop dit is gegaan”, legt ze uit. ,,De organisatie van de US Open heeft geen contact met ons gezocht en ons als rolstoeltennissers nooit geïnformeerd. Dat is pijnlijk.”