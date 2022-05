Roland Garros zit er voor titelverdedigster Barbora Krejcikova al na één ronde op

Krejcikova is momenteel de nummer twee van de wereld, maar had al enkele maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Eind februari moest ze in een dubbelspel op het WTA-toernooi van Qatar opgeven met een blessure, waarna ze geen wedstrijden meer speelde. Zelf gaf ze aan zich wel goed op Roland Garros voorbereid te hebben, maar haar toernooi zit er al na één ronde op.



De eerste set wist Krejcikova nog overtuigend in de wacht te slepen, maar vervolgens ging het toch mis tegen Parry. De Française doet voor de vijfde keer in haar loopbaan mee aan Roland Garros en heeft een speciale band met het graveltoernooi. Ze woont namelijk enkele kilometers van het Stade Roland Garros. In de volgende wedstrijd neemt zij het op tegen Camila Osorio.