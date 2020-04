Roland Garros-winnaar werkt tijdens corona als vakkenvuller: ‘Wilde gewoon een normale baan’

Kevin Krawietz beleefde een jaar geleden zijn sportieve hoogtepunt door Roland Garros samen met dubbelpartner Andreas Mies op zijn naam te schrijven. Een jaar later werkt de Duitse dubbelspecialist voor 450 euro als vakkenvuller in München.

Nu het tennis stilligt, heeft Krawietz in de buurtsuper een nieuwe roeping gevonden. Tegenover het Duitse weekblad Der Spiegel legt de 28-jarige Krawietz zijn opmerkelijke carrièreswitch uit. ,,Ik was al langer van plan om een normale baan te nemen. Door het coronavirus heb ik nu de mogelijkheid om dit te doen. Via een vriend kwam ik erachter dat men wanhopig op zoek is naar supermarktpersoneel.”

En zo staat Krawietz al enkele weken vroeg op om vakken te vullen. ,,Ik kijk of de worst en kaas-afdelingen goed gevuld zijn en sorteer lege dozen. Afgelopen week heb ik bij de ingang gewerkt en winkelwagens ontsmet.”

Als hij niet tussen de worsten en kazen staat houdt Krawietz zijn conditie op peil in de tennishal. ,,Als professional kan ik dankzij een speciale vergunning gelukkig drie tot vier keer per week trainen in een tennishal. En ik heb inline skates gekocht waarmee ik regelmatig langs het Nymphenburgkanaal rijd.”