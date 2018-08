Roland Garros wil rare outfits gaan verbieden

,,Het is wat laat en de collecties voor volgend jaar zijn al gecreëerd, maar we gaan fabrikanten vragen om te laten zien wat ons te wachten staat", aldus Giudicelli in het Franse Tennis Magazine.



,,Ik denk dat we soms iets te ver zijn gegaan. Serena's outfit zal bijvoorbeeld niet meer worden geaccepteerd. Je moet respect hebben voor het spelletje en de locatie."



De 36-jarige Williams trad dit jaar in Parijs aan in een zwarte catsuit met een rode band. De outfit leidde tot veel ophef.