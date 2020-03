Roland Garros verplaatst naar eind september

De organisatie van Roland Garros heeft de knoop nu al doorgehakt, omdat ze niet verwacht dat de situatie in Europa op 18 mei - de start van het kwalificatietoernooi - is verbeterd. Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisbond, spreekt van een ‘moeilijke maar dappere beslissing‘.



Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar - na de Australian Open - wordt mogelijk dus het laatste Grand Slam-toernooi als het grastoernooi van Wimbledon in Londen (29 juni - 12 juli) en de US in New York (31 augustus-14 september) wel gewoon doorgang vinden.