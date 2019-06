Roland Garros gaat kunstlicht gebruiken

LIVE | Nadal zet turbo aan en grijpt eerste set tegen Thiem in prachtige eindstrijd

16:20 Net als vorig gaat de finale van Roland Garros tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem, de nummers 2 en 4 van de wereld. Nadal kan zijn twaalfde titel in Parijs veroveren en zijn achttiende grandslamtitel in totaal. Thiem heeft een van de vier grote toernooien nog nooit gewonnen. Mis niets in ons liveblog! Live: Nadal - Thiem* 1-2 (1-0 in sets) * begon set met serveren