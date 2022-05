Rojer volgt Middelkoop naar kwartfinales dubbelspel Roland Garros

Zaterdag 4C Kampioens­du­el MOC'17 eindigt in enorme domper: Internos haalt keihard uit en heeft titel voor het grijpen

Eén puntje had MOC'17 zaterdagmiddag nodig op het veld van enig concurrent Internos, om de titel te pakken in de vierde klasse C. De thuisclub was veel te sterk en dompelde het nog ongeslagen MOC'17 in mineur, 5-0.

10:53