Rojer verliest finale dubbelspel in Barcelona

Pliskova pakt eerste titel van het jaar in Stuttgart

15:42 Karolina Pliskova heeft haar tiende toernooizege op de WTA Tour geboekt. De Tsjechische tennisster zegevierde op het gravel in Stuttgart, door de Amerikaanse Coco Vandeweghe in de finale te verslaan: 7-6 (2) 6-4. Het betekende voor de nummer zes van de wereld haar eerste titel dit jaar. Vandeweghe, zestiende op de wereldranglijst, was met een wildcard toegelaten in Stuttgart.