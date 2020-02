Rojer met Tecau uitgeschakeld in Rotterdam

LIVE | Onttroont Visser op 3 kilometer wereldkam­pi­oe­ne Sablikova?

19:41 In Salt Lake City gaan vandaag de WK afstanden van start. De schaatsers strijden niet alleen om goud, zilver en brons, maar op het razendsnelle ijs in de Utah Olympic Oval kunnen er ook wereldrecords sneuvelen. Mis niets in dit liveblog.