Rojer en Tecau uitgeschakeld in Sjanghai

Jean-Julien Rojer is met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau gestrand in de halve finale op het masterstoernooi in Sjanghai. Het als derde geplaatste koppel verloor van Lukasz Kubot en Marcelo Melo. Het als tweede geplaatste Pools/Braziliaanse duo was net iets sterker in de supertiebreak: 4-6 6-3 10-7.