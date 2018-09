Rojer en Middelkoop grijpen strohalm in dubbelspel Davis Cup

Oranje was vrijdag 2-0 achter gekomen door nederlagen van Thiemo de Bakker en Robin Haase in het enkelspel. De Bakker ging in drie sets ten onder tegen Milos Raonic, Haase boog pas na vijf sets voor Denis Shapovalov.



De Haagse prof treft zondag Raonic en zal moeten winnen om het team van captain Paul Haarhuis in de strijd te houden. De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada is een betere plaatsing in de voorronde van de Daviscup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld.