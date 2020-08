Rojer en Koolhof stranden op ATP Cincinnati

Djokovic eenvoudig naar kwartfina­les in Cincinnati

25 augustus Novak Djokovic heeft de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi van Cincinnati. De Servische nummer 1 van de wereld was in New York, waar het toernooi wordt gespeeld vanwege het coronavirus, in twee sets te sterk voor de Amerikaan Tennys Sandgren: 6-2, 6-4.