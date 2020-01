Roger Federer bijna in select groepje sportmiljardairs

Roger Federer is hard op weg om toe te treden tot een select clubje sportmiljardairs. Volgens tennis.com heeft de Zwitserse tennisser in totaal al meer dan 900 miljoen Amerikaanse dollar (808 miljoen euro) verdiend en zal hij dit jaar dankzij reusachtige sponsordeals de magische grens van een miljard dollar overschrijden.

Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes kreeg Federer in 2019 op 93,4 miljoen dollar (84 miljoen euro) op zijn rekening, beduidend meer dan de 77,2 miljoen dollar (67 miljoen euro) in 2018. Tennis.com baseert zich voor het totaalbedrag aan inkomsten ook op Forbes. De Amerikaanse site becijferde dat Federer in 2020 wellicht meer dan 100 miljoen dollar zal opstrijken en zich zo sportmiljardair mag noemen.

Voor alle duidelijkheid: het gros van die inkomsten verdiende de 38-jarige Federer niét aan prijzengeld in zijn imposante tenniscarrière, die nu al bijna twintig jaar duurt. Federer incasseerde tot nu exact 129.231.891 miljoen dollar (circa 116 miljoen euro) door zijn prestaties in ATP-toernooien en Grand Slams, waarvan hij er twintig won. Dat komt neer op ongeveer slechts een zevende van de totale inkomsten.

Het zijn vooral grote sponsors die de bankrekening van Federer spekten en spekken. Een grote hap komt van zijn kledingsponsor. Bijna heel zijn carrière – van 1994 tot 2018 - was Federer trouw aan Nike, de laatste tien jaar daarvan goed voor een slordige 12 miljoen dollar (10,7 miljoen euro) per jaar. Die lange loyaliteit bleek toch relatief toen het Japanse modemerk Uniqlo de cijfers van Nike overtroefde. In juli 2018 ondertekende Federer een tienjarig contract dat volgens mediaberichten liefst 30 miljoen dollar per jaar waard is.

Roger Federer. Links het logo van een van zijn sponsors: Rolex.

Daarnaast heeft Federer al jarenlang nog talloze andere miljoenendeals met grote merken lopen waarvoor hij als ambassadeur optreedt, zoals autofabrikant Mercedes Benz, horlogemaker Rolex, de Zwitserse bank Credit Suisse, champagnemerk Moët & Chandon, chocolatier Lindt, luchtvaartmaatschappij Netjets, telecommaatschappij Sunrise, pastahuis Barilla en tennisracketleverancier Wilson.