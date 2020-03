Roest wint voor eerste keer in zijn carrière de wereldbeker

Semerikov maakte het Roest in de beginfase nog lastig. Niet door snel te openen, maar wel door hem tweemaal te hinderen op de kruising. De eerste keer liet Roest de Rus nog voor, maar daarna moest Semerikov de Nederlander wel voor laten gaan. Semerikov zag zijn tegenstander nadien niet meer terug. In de resterende twee ritten kon onder anderen wereldkampioen en wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen namens Canada daar niet meer aan tippen. Voor Roest was het zijn vierde wereldbekerzege dit seizoen op de 5000 meter. In Nagano in december ontbrak hij en toen won Semerikov.

Ongeslagen

Roest pakte tevens goud op de 10.000 meter tijdens de wereldbeker in Kazachstan. Met zijn afsluitende triomf in Thialf bleef hij dit seizoen ongeslagen op de lange afstanden in de wereldbeker. Roest faalde bij de WK afstanden vorige maand in Salt Lake City nog op alle fronten. Met zijn derde opeenvolgende wereldtitel allround vorig weekeinde in Hamar sloeg hij al hard terug.



Sven Kramer ontbrak voor eigen publiek. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kwam door rugproblemen amper in actie in het eerste deel van het seizoen. Daardoor kon hij zich niet plaatsen voor de wereldbekerfinale.



Roest verdiende met zijn triomf in Thialf een bedrag van 20.000 dollar: 15.000 voor de eindzege in het wereldbekerklassement en 5000 voor de ritzege in de finale. Hij komt zondag ook nog in actie op de 1500 meter.