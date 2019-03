Roest wint tien kilometer en prolongeert wereldtitel allround

Antoinette de Jong heeft vrede met brons

23:04 Antoinette de Jong gaf na het brons bij de WK allround in Calgary toe dat ze vooraf op meer had gehoopt. ,,Maar het was niet mijn weekeinde'', zei de Friese schaatsster tegen de NOS. ,,Ik denk dat ik toch een beetje last had van de hoogte hier. Daardoor zat ik er soms een beetje naast met mijn timing. Dat heeft snelheid gekost.”